Замість зарплати – квартири українців: окупанти відправляють на Південь ексміліціонерів з Криму

Російські загарбники не здатні вирішити власні безпекові питання у тих містах, які вони захопили на Херсонщині та Запоріжжі. Оскільки ж сили росгвардії країни-агресорки задіяні у боях, то для виконання поліцейських функцій почали залучати ветеранів міліції з Криму.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, подібна практика окупантів для багатьої колишніх співробітників МВС та військових пенсіонерів виявилася несподіванкою. Адже вони, зрадивши Україну у 2014-му, сподівалися отримувати чималі російські пенсії та мирно жити на окупованому півострові.

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Однак окупанти вважають зовсім інакше. У якості оплати за російські виплати та "життя у росії" кремль вирішив використати ексміліціонерів в такий спосіб, як йому заманеться.

Змусять помирати заради відібраних у когось квартир

Колишніх правоохоронців-зрадників у Криму фактично почали мобілізовувати у 20-х числах липня. Відповідальні за залучення ветеранів різноманітних силових служб у війну розповідають майбутньому "гарматному м'ясу" про те, що "вони потрібні батьківщині у важкий час".

Згідно з легендою, ексміліціонерів відправлятимуть у тилові міста Запорізької та Херсонської області.

Втім, "наведення порядку" в умовному Скадовську зовсім не є безпечною справою, адже там діє безліч бандформувань росіян. І кожне з цих угруповань без жалю пристрелить будь-якого "поліцейського", який заважатиме їм мародерити.

Крім того, у місця дислокації всіляких "народних міліціонерів" та у штаби загарбників постійно прилітають різноманітні снаряди великого калібру, а окупанти та колаборанти періодично гинуть від рук партизанів. То ж додому з такого завдання повернуться геть не всі ветерани.

Також слід розуміти, що кремлівські генерали в будь-який спосіб намагаються заткнути дірки в обороні на Півдні України, тому всі ці "поліцейські загони" обов'язково братимуть участь у бойових діях проти України.

У якості ж винагороди за свою "службу" орки обіцяють дати ветеранам силових структур можливість "приватизувати" житло на Херсонщині та Запоріжжі. Звісно, йдеться про будинки та квартири людей, які евакуювалися на підконтрольну Україні територію, а також про нерухомість закатованих активістів та ветеранів АТО.

Загарбники відбирають пансіонати

Крім того, російські спецслужбісти та озброєні путінські орки нещодавно "віджали" низку пансіонатів. Скоріш за все, ці будівлі знадобилися окупантам для розміщення там штабів або місць дисклокації певних підрозділів. Втім, не можна виключати, що там облаштують місця для відпочинку генералів та офіцерів.

Йдеться про пансіонати "Прибій" та "Арабатка клаб" у Генічеському районі Херсонщини. До повномасштабного вторгнення у ці заклади були одними з найпопулярніших у регіоні, але немає ніякого сумніву, що під час втечі з українських міст ординці їх вщент розграбують.