Суперечить міжнародному праву, – Макрон каже, що неможливо забрати заморожені активи Росії

Еммануель Макрон заявив, що країни не можуть забрати повністю російські активи та витратити їх на потреби або компенсації. Адже це суперечить міжнародному праву.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента Франції під час зустрічі з Дональдом Трампом, яку транслює видання Amaravati Today.

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Що сказав Макрон про заморожені активи Росії

Говорячи про заморожені російські активи Еммануель Макрон зауважив, що французька сторона вже використовувала їх, щоб забезпечити саме ті кредити, про які домовилися з G7. Це є частиною санкцій проти Росії.

Тож це (використання російських заморожених активів – 24 Канал) залежатиме від подальших дій у ході дискусій, але, очевидно, ми поважаємо міжнародне право. Зараз це просто заморожені активи,

– пояснив французький президент.

Він зауважив, що можна забрати доходи від заморожених активів, але не можна забрати самі активи, оскільки це суперечить міжнародному праву.

"Ви забираєте доходи під час війни, але зберігаєте активи, і це (розмороження активів – 24 Канал) є частиною переговорів наприкінці війни (в Україні – 24 Канал). Тому що, я маю на увазі, ця війна вартувала нам усім великих грошей. І це відповідальність Росії, тому що агресор – Росія", – резюмував Макрон.

До слова, Еммануель Макрон заявив, що Європа готова надати гарантії безпеки для України. У межах цього Франція і Велика Британія підготували спільний план.