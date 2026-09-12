Визнання окупації без України: який варіант "замороження війни" розглядає Захід

У дипломатичних кулуарах дедалі частіше обговорюють ймовірні сценарії призупинення гарячої фази російсько-української війни. Серед можливих варіантів лунає навіть компроміс щодо голосування в ООН стосовно окупованих територій без прямої згоди Києва.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу про загрози ймовірних залаштункових домовленостей щодо призупинення бойових дій. Намагання міжнародних партнерів стабілізувати ситуацію не знімають стратегічної небезпеки з боку Росії.

Про що говорять в кулуарах

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" зазначив, що сьогодні обговорюються варіанти голосування на засіданні Генасамблеї ООН щодо окупованих територій. При цьому йдеться про зафіксування статус-кво певною кількістю країн, але без офіційного визнання їх російськими з боку України.

Те, що озвучується зараз у кулуарах, як варіант – це голосування на Генасамблеї ООН щодо територій, які окуповані росіянами, за Росією без визнання Україною. Це дуже нагадує формат Радянського Союзу і країн Балтії. Їх же не визнавали за СРСР, але той стверджував, що це його територія. КДБ, який трансформувався в ФСБ, успадкував всі принципи, методи, стратегії, тактики. З першого дня незалежності України вони вже будували план, як далі позбавити її цього. Бачимо, що зараз їм це складно зробити,

– зазначив Клочок.

Він підкреслив, що навіть у разі припинення активних бойових дій війна Росії проти України може тривати в інших формах, як це було після 2014 року.

Про можливі сценарії замороження війни в Україні: дивіться відео

Європа зацікавлена у замороженні війни, але хоче гарантій безпеки

Західні країни прагнуть відтягнути загрозу прямих військових зіткнень на своєму континенті. Саме тому європейські лідери можуть підтримати тимчасове замороження війни, але вимагаючи гарантій безпеки.

Для Європи, яка постійно ставить за стратегічну ціль відтермінувати загрозу для своїх країн, зупинка війни за наявності певних гарантій від Китаю чи США може бути доцільною. Китай наразі заробляє на постачанні компонентів, тому йому цікаво, щоб війна продовжувалася, водночас країна має й більш глобальні цілі.

Європейці можуть піти на зустріч Китаю, зменшуючи тиск на китайський бізнес в Європі, даючи більше преференцій, країна більше зароблятиме. Зараз ведуться відповідні дискусії, як результат буде зменшення інтенсивності бойових дій і навіть можливе повне їх замороження в Україні. Питання, чи надовго? Отут якраз уже дійсно ніхто гарантувати цього не може,

– зауважив Клочок.

Він додав, що Китай отримав американський план завершення російсько-української війни, але це лише частина великого діалогу Трампа і Сі Цзіньпіна. Їхні переговори у Вашингтоні можуть стосуватися компромісів щодо впливу на європейський континент.

У разі відсутності домовленостей війна лише розширюватиметься, а Європі доведеться готуватися до повноцінного залучення, до чого вона наразі ресурсно та морально, як наголосив Клочок, не готова.