Заморозить окупантів: на східні області України насувається потужний сніговий шторм
2 березня 2022 , 17:20Читать новость на русском
Джерело:Железный нардеп
На східні області України насувається великий сніговий шторм. Мовиться про Харківську, Донецьку та Луганську області.
На 3 – 4 березня прогнозують до 20 сантиметрів снігу та вітер до 50 кілометрів за годину. Про це написав депутат Ярослав Железняк.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Також буде ускладнена видимість.
"Сподіваюся погода за нас. Заморозить усіх окупантів на українській землі і не дасть їм бомбардувати наші міста", – написав він.
На східні області України насувається сніговий шторм / Фото з телеграму Железняка
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!