Заморозить окупантів: на східні області України насувається потужний сніговий шторм

На східні області України насувається великий сніговий шторм. Мовиться про Харківську, Донецьку та Луганську області.

На 3 – 4 березня прогнозують до 20 сантиметрів снігу та вітер до 50 кілометрів за годину. Про це написав депутат Ярослав Железняк.

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Також буде ускладнена видимість.

"Сподіваюся погода за нас. Заморозить усіх окупантів на українській землі і не дасть їм бомбардувати наші міста", – написав він.



На східні області України насувається сніговий шторм / Фото з телеграму Железняка

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