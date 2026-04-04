Заморозки до -3: де і коли різко опуститься температура
- У ніч на 6 квітня в Україні очікуються заморозки до -3 градусів на поверхні ґрунту в східних областях.
- Вони можуть негативно вплинути на сільське господарство в Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.
В Україні оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. У ніч на 6 квітня в низці регіонів очікуються заморозки на поверхні ґрунту.
Синоптики Укргідрометцентру встановили І рівень небезпечності (жовтий).
Коли різко зміниться температура?
У ніч на 6 квітня в Україні очікується різке похолодання в окремих регіонах. Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту в межах 0 – 3 градусів морозу.
Йдеться насамперед про східні області країни, де погодні умови можуть становити небезпеку для сільського господарства та ранніх посівів. Зокрема, заморозки прогнозують у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.
У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Це означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для окремих видів діяльності, зокрема в аграрному секторі.
Чи прийде в Україну сніг з Європи?
В Україні наразі не очікується суттєвого похолодання зі снігом, попри те, що в окремих країнах Європи нещодавно зафіксували снігопади. Синоптик Іван Семиліт пояснює, що погодні процеси, які формують кліматичну ситуацію, наразі розвиваються по-іншому.
Фахівці зазначають, що ключову роль відіграє напрям переміщення повітряних мас.
Здебільшого це залежить від того, як розвиваються процеси у цих країнах, і куди вони будуть рухатись надалі, – пояснює синоптик.
За його словами, нині в Україні переважає тепліша повітряна маса, яка не сприяє формуванню снігопадів. Водночас певні зимові опади все ж можливі, але лише локально. У більшості ж регіонів країни очікується дощова погода. Це пов’язано з тим, що атмосферні фронти приносять вологу переважно з південних напрямків.
Він додає, що поточні синоптичні процеси не пов’язані з тими регіонами Європи, де зараз фіксують снігопади. Таким чином, найближчим часом українцям варто готуватися радше до дощової, ніж зимової погоди, за винятком гірських районів.
Які області у найближчі години накриє ще й гроза?
У суботу, 4 квітня, в кількох регіонах України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози, шквальний вітер та інші небезпечні метеорологічні явища, які можуть призвести до ускладнення ситуації в енергетиці та на дорогах.
Зокрема, грозу прогнозують у Рівненській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Синоптики закликають громадян бути обережними під час негоди: уникати перебування під деревами, не паркувати автомобілі біля рекламних щитів та ліній електропередач, а також стежити за оновленнями прогнозів.