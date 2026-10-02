Заморозки вдарять уночі: яким регіонам готуватись до похолодання

У деяких регіонах України з 3 жовтня можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту. Водночас удень значного похолодання не очікується.

В середньому температура повітря сягатиме +18 градусів. Про це в інтерв'ю 24 Каналу повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Де прогнозують заморозки?

Вже найближчими днями локальні заморозки найімовірніші у північно-східних областях, а також у місцях із пониженнями рельєфу в інших регіонах. За словами Птухи, такі заморозки очікуються лише на поверхні ґрунту.

Тобто це не заморозки у повітрі й не стихійне явище. Однак уже треба бути готовими до того, що з 3 жовтня ночі можуть бути прохолоднішими,

– попередила синоптикиня.

Водночас удень значного похолодання не очікується. Температура повітря все ж знизиться, але лише на кілька градусів. В більшості регіонів стовпчики термометрів триматимуться в межах +13…+18 градусів. Однак на Сході країни будуть прохолодніші +10…+15 градусів.

За словами Птухи, така погода є досить типовою для жовтня. Цей місяць – середина осені, коли погодні процеси поступово змінюються на більш прохолодні та вже можуть спостерігатися заморозки.

До слова, антициклон, який у народі називають "бабиним літом", восени не виключає заморозків. Уже на вихідних через слабкий вітер і надходження прохолоднішої повітряної маси температура у нічні години може знижуватися сильніше. При цьому опадів не очікується.