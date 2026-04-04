4 квітня, 20:00
Заморозки повертаються в Україну: синоптик розповів, коли чекати холоду

Маргарита Волошина
Основні тези
  • З середини наступного тижня, 9 – 10 квітня, в Україні очікується зниження температури до заморозків уночі.
  • Денні температури також знизяться до 1 – 8 градусів тепла, але у південних областях значення будуть вищими.

Вже з середини наступного тижня, приблизно 9 та 10 квітня, температурні показники в Україні знизяться. Подекуди значення будуть опускатися навіть нижче 0 градусів.

Відповідну інформацію повідомив  заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Коли похолоднішає в Україні?

Іван Семиліт розповів, що, згідно з поточним орієнтовним прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, наступного тижня очікується зниження температурниї показників, яке місцями супроводжуватиметься опадами. 

Зниження температури у нічні години буде аж до заморозків – тобто це буде 0…-3 градуси. І це небезпечне явище саме для рослин, 
– зазначив він.

Довідково. Заморозки є небезпечними для рослин, оскільки призводять до пошкодження клітин – в них замерзає вода, руйнуються тканини, внаслідок чого рослина може загинути або суттєво втратити, наприклад, врожайність.

Представник Укрігдрометцентру наголосив, що у разі подальших заморозків в Україні синоптики оприлюднюватимуть попередження, і наголосив, що після початку вегетації зниження нижче 0 є саме заморозками.

"Вже можна використовувати термін заморозки, оскільки у нас розпочався вегетаційний період, тому зниження нижче 0 градусів – це вже заморозки й в жодному разі не морози", – зауважив фахівець в інтерв'ю.

Які температури будуть удень?

За його словами, денні температури теж знизяться і становитимуть від 1 до 8 градусів тепла. Тільки у південних областях показники вночі коливатимуться від 1 до 6 градусів тепла, а вдень – від 7 до 13 градусів тепла.

Як зміниться погода невдовзі?

  • Загалом погода на початку наступного тижня зміниться через проходження атмосферного фронту. Поле підвищеного атмосферного тиску відступить на південь, поступаючись надходженню нових повітряних мас.

  • Зауважимо, що в Україні до кінця першої декади квітня здебільшого очікуються дощі, тому про сильні снігопади наразі не йдеться. Водночас опади у вигляді мокрого снігу можливі лише на території Карпат.