Заморозки повертаються в Україну: синоптик розповів, коли чекати холоду
- З середини наступного тижня, 9 – 10 квітня, в Україні очікується зниження температури до заморозків уночі.
- Денні температури також знизяться до 1 – 8 градусів тепла, але у південних областях значення будуть вищими.
Вже з середини наступного тижня, приблизно 9 та 10 квітня, температурні показники в Україні знизяться. Подекуди значення будуть опускатися навіть нижче 0 градусів.
Відповідну інформацію повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Дивіться також Як потеплішає на вихідних, і де можуть бути грози: прогноз синоптика
Коли похолоднішає в Україні?
Іван Семиліт розповів, що, згідно з поточним орієнтовним прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, наступного тижня очікується зниження температурниї показників, яке місцями супроводжуватиметься опадами.
Зниження температури у нічні години буде аж до заморозків – тобто це буде 0…-3 градуси. І це небезпечне явище саме для рослин,
– зазначив він.
Довідково. Заморозки є небезпечними для рослин, оскільки призводять до пошкодження клітин – в них замерзає вода, руйнуються тканини, внаслідок чого рослина може загинути або суттєво втратити, наприклад, врожайність.
Представник Укрігдрометцентру наголосив, що у разі подальших заморозків в Україні синоптики оприлюднюватимуть попередження, і наголосив, що після початку вегетації зниження нижче 0 є саме заморозками.
"Вже можна використовувати термін заморозки, оскільки у нас розпочався вегетаційний період, тому зниження нижче 0 градусів – це вже заморозки й в жодному разі не морози", – зауважив фахівець в інтерв'ю.
Які температури будуть удень?
За його словами, денні температури теж знизяться і становитимуть від 1 до 8 градусів тепла. Тільки у південних областях показники вночі коливатимуться від 1 до 6 градусів тепла, а вдень – від 7 до 13 градусів тепла.
Як зміниться погода невдовзі?
Загалом погода на початку наступного тижня зміниться через проходження атмосферного фронту. Поле підвищеного атмосферного тиску відступить на південь, поступаючись надходженню нових повітряних мас.
Зауважимо, що в Україні до кінця першої декади квітня здебільшого очікуються дощі, тому про сильні снігопади наразі не йдеться. Водночас опади у вигляді мокрого снігу можливі лише на території Карпат.