Синоптик розповів, коли циклон принесе мокрий сніг, і чи закінчаться заморозки в Україні

В Україні наразі переважає суха погода завдяки впливу поля високого атмосферного тиску. Водночас протягом тижня подекуди можливі опади у вигляді дощу. Заморозки ж поступово відступатимуть.

Відповідну інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для NV.

Коли припиняться заморозки?

Іван Семиліт розповів, що впродовж 16 квітня у північних і західних регіонах випадуть опади, вже наступного дня, 17 квітня, дощі очікуються у північних і центральних областях. Там у нічні та ранкові години також буде туман.

За його словами, також невдовзі послабиться вітер, який раніше відчули у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також в східних областях України.

Фахівець повідомив, що з 16 по 18 квітня уночі температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, що означає припинення нічних заморозків в Україні. У денні години очікується від 13 до 18 градусів тепла.

Яку погоду принесе циклон?

Синоптик пояснив, що через вплив циклону над Туреччиною в Україні в період з 18 по 19 квітня подекуди пройдуть дощі. А от у суботу, за його словами, у Карпатах навіть можливі опади у вигляді мокрого снігу.

Натомість у південних та більшість центральних областей переважатиме суха погода. Найбільш прохолодні умови будуть на Закарпатті та Прикарпатті, там синоптики передбачають коливання від 8 до 14 градусів тепла.

Іван Семиліт додав, що у неділю стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 17 градусів тепла, що дещо нижче, ніж прогнозують до цього. Але він наголосив, що атмосфера є нестійкою, тому все може змінитися.

