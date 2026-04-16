Синоптик розповів, коли циклон принесе мокрий сніг, і чи закінчаться заморозки в Україні
- З 16 по 18 квітня в Україні зникнуть нічні заморозки, а температура вночі коливатиметься від 3 до 18 градусів тепла.
- Вплив циклону над Туреччиною принесе дощі в Україні з 18 по 19 квітня, з можливими мокрим снігом у Карпатах.
В Україні наразі переважає суха погода завдяки впливу поля високого атмосферного тиску. Водночас протягом тижня подекуди можливі опади у вигляді дощу. Заморозки ж поступово відступатимуть.
Відповідну інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для NV.
Коли припиняться заморозки?
Іван Семиліт розповів, що впродовж 16 квітня у північних і західних регіонах випадуть опади, вже наступного дня, 17 квітня, дощі очікуються у північних і центральних областях. Там у нічні та ранкові години також буде туман.
За його словами, також невдовзі послабиться вітер, який раніше відчули у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, а також в східних областях України.
Фахівець повідомив, що з 16 по 18 квітня уночі температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла, що означає припинення нічних заморозків в Україні. У денні години очікується від 13 до 18 градусів тепла.
Яку погоду принесе циклон?
Синоптик пояснив, що через вплив циклону над Туреччиною в Україні в період з 18 по 19 квітня подекуди пройдуть дощі. А от у суботу, за його словами, у Карпатах навіть можливі опади у вигляді мокрого снігу.
Натомість у південних та більшість центральних областей переважатиме суха погода. Найбільш прохолодні умови будуть на Закарпатті та Прикарпатті, там синоптики передбачають коливання від 8 до 14 градусів тепла.
Іван Семиліт додав, що у неділю стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 17 градусів тепла, що дещо нижче, ніж прогнозують до цього. Але він наголосив, що атмосфера є нестійкою, тому все може змінитися.
Про що попереджали синоптики раніше?
Раніше повідомляли, хоч початок тижня в Україні був прохолодним, із заморозками вночі та досить стриманим теплом удень, проте наприкінці тижня очікується незначне і поступове потепління та стабілізація погоди.
До слова, також синоптики попереджали про зміну руху повітряних мас на західний з 16 квітня, через що можуть виникнути передумови для появи невеликої кількості пилу з Сахари на крайній захід України.
Зазначимо, що чекати на повернення сильних снігопадів не варто, оскільки в приземному шарі повітря наразі переважає тепле повітря. Тому, накопичення снігу або утворення сталого снігового покриву неможливе.