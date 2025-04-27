Як довго ще будуть заморозки в Україні

Наприкінці квітня в Україні знову похолодало. Повернулися нічні заморозки, подекуди не лише на ґрунті, а й у повітрі.

Як довго ще будуть заморозки, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Заморозки в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, вночі 28 – 29 квітня заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів. Це I рівень небезпечності, жовтий. Також уночі 28 квітня у північних, східних і центральних областях заморозки в повітрі 0 – -3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Синоптикиня зауважила, що ось ці три ночі, 27 – 29 квітня, будуть прохолодними, але надалі вже знову маємо тенденцію до підвищення температури. Водночас наголосила, звичайно, не таких практично літніх значень, як до похолодання, втім, все ж таки будуть дещо вищі, ніж зараз.

+25 ні, а ось, наприклад, ті самі +20 градусів можуть бути. Якщо говорити про 28 квітня, то денні максимуми сягатимуть +10 – +16 градусів, а 29-го вже +14 – +20 градусів,

– зазначила Наталія Птуха.

Цікаво! Раніше синоптикиня розповідала, що заморозки у травні бувають, а інколи навіть у червні є такі приклади, небагато, але буває. Зокрема, в архівах такі показники зафіксовані.



Наталія Птуха наголосила, звичайно, не обов'язково, що вони будуть. Втім, виключати теж поки що не можна