"Заощадив на доставці": мережу розсмішив легковик із матрацом на даху

На вулицях Чернівців помітили легковик, який самотужки перевозив великий матрац. Курйоз стався на вулиці Шолом-Алейхема.

Аби той не впав на дорогу і не зачепив інші автомобілі, люди, що перебували у салоні Daewoo Matiz, притримували його.

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Автомобіль з матрацом на даху неабияк повеселив людей у мережі. Вони вже назвали це проявом жадібності, адже, ймовірно, водій відмовився від доставки.

На оприлюдненому відеозаписі видно, як пасажири тримають руками матрац на даху автомобіля. Користувачі соцмереж відреагували на цей інцидент:

"Коли сказали, що доставка 50 гривень".

"Це щоб фасади, які падають в місті, не прогнули дах".

"Додаткова подушка безпеки".

"Тут нічого смішного немає. Люди викручуються як можуть".

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Чи безпечно це

Попри всю курйозність ситуації, таке перевезення вантажу є небезпечним, як для пішоходів та інших автомобілей, так і для самого виробу. Фахівці не радять транспортувати матрац на даху автомобіля. Адже навантаження на виріб буде розподілятися нерівномірно. Якщо в салоні вашого особистого транспорту мало місця, то краще і безпечніше скористатися послугами вантажних перевезень.