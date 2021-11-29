"Заощадив на доставці": мережу розсмішив легковик із матрацом на даху
Джерело:"Молодий буковинець"
На вулицях Чернівців помітили легковик, який самотужки перевозив великий матрац. Курйоз стався на вулиці Шолом-Алейхема.
Аби той не впав на дорогу і не зачепив інші автомобілі, люди, що перебували у салоні Daewoo Matiz, притримували його.
Цікаво 10 людей, яким вдалося спіймати ідеальний момент на фото: кумедна добірка
Автомобіль з матрацом на даху неабияк повеселив людей у мережі. Вони вже назвали це проявом жадібності, адже, ймовірно, водій відмовився від доставки.
На оприлюдненому відеозаписі видно, як пасажири тримають руками матрац на даху автомобіля. Користувачі соцмереж відреагували на цей інцидент:
- "Коли сказали, що доставка 50 гривень".
- "Це щоб фасади, які падають в місті, не прогнули дах".
- "Додаткова подушка безпеки".
- "Тут нічого смішного немає. Люди викручуються як можуть".
Мережу розсмішив легковик із матрацом на даху: дивіться відео
Чи безпечно це
Попри всю курйозність ситуації, таке перевезення вантажу є небезпечним, як для пішоходів та інших автомобілей, так і для самого виробу. Фахівці не радять транспортувати матрац на даху автомобіля. Адже навантаження на виріб буде розподілятися нерівномірно. Якщо в салоні вашого особистого транспорту мало місця, то краще і безпечніше скористатися послугами вантажних перевезень.