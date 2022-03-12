Запам'ятайте число 79 – у цій війні загинуло 79 дітей, – Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до італійців і попросив запам'ятати і зрозуміти число 79 – у цій війні загинуло 79 дітей.

Росія вбила 79 українських дітей

Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян Італії. Він подякував їм за те, що виходять на площі й підтримують Україну, передає 24 канал.

Деталі Володимир Зеленський звернувся до італійців

Запам'ятайте одне число – 79. Ви зрозумієте, що це означає, я розкажу вам зараз. Що це означає для нашого життя, для кожного з нас. Розкажу всім ста тисячам і мільйонам, які нас ще почують, – сказав Зеленський.

Війна, якої Європа не бачила з часів Другої світової

У зверненні Президент зауважив, що "ми в Україні переживаємо страшну війну. Європа такої війни не бачила з часів Другої світової війни.

Ми цю війну не починали. Це жорстоке і цинічне вторгнення Росії на українську землю. Це війна проти мирних і щирих людей,

– зазначив Зеленський.