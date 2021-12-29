Запаси газу в підземних сховищах майже вдвічі менші, ніж у 2020 році

Запаси газу у підземних сховищах в Україні знизилися на 41,4%. Якщо говорити конкретними цифрами, то це – на 9,97 мільярда кубічних метрів.

Такі дані навів Оператор газотранспортної системи України. Вони свідчать про значне скорочення запасів газу у сховищах.

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Так, станом на 27 грудня 2021 року запаси газу в підземних сховищах знизилися до 14,079 мільярда у порівнянні з даними на аналогічну дату 2020 року. Тоді цей показник був на рівні 24,047 мільярда.

Лише у період з 20 по 27 грудня запаси природного газу в підземних сховищах знизилися на 4,8%, або на 709,3 мільйона кубометрів.

Натомість запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України у період з 20 по 28 грудня збільшились на 3,6%. Нині вони перевищують 480 тисяч тонн.

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