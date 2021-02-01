Запаси вугілля на ТЕС продовжують падати: вже у два рази нижче норми

На складах українських теплоелектростанцій (ТЕС) станом на 28 січня перебуває 578 700 тонн вугілля, що на 525 800 тонн менше необхідної норми. Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

Джерело: "Ліга.Бизнес"

За даними Міненерго, на складах ТЕС минулого тижня перебувало 244 700 тонн антрацитового вугілля (не видобувається в Україні) та 344 100 тонн вугілля марки Г (газове вугілля), яке видобувається на українських шахтах.

При цьому, згідно з Порядком формування прогнозного балансу ОЕС, на теплоелектростанціях та електроцентралях, станом на 28 січня повинно було знаходитися 294 800 тонн антрациту та 809 700 тонн газового вугілля.

Найбільше вугілля міститься на складах на Слов'янській ТЕС (входить в структуру Донбасенерго, вугілля марки Г там ще на 44 дні роботи), а також Луганській ТЕС (ДТЕК Східенерго, антрациту там ще на 30 днів) і Придніпровської ТЕС (ДТЕК Дніпроенерго, газового вугілля – на 12 днів).

Найменша кількість вугілля – на Трипільської та Зміївської ТЕС (Центренерго), де вугілля може вистачити всього на 1–4 дні, а також на Криворізькій, Ладижинській, Запорізькій, Бурштинської та Курахівської ТЕС (входять в структуру холдингу ДТЕК) – від 2 до 4 днів.

Згідно з даними Державної служби статистики, на 1 лютого 2020 року на українських ТЕС було 4,3 млн тонн вугілля.

Нагадаємо, що січневі постачання електроенергії з Білорусі стабілізували українську енергосистему, яка досі знаходиться в критичному становищі через катастрофічний дефіцит вугілля на складах ТЕС.