Запеклий бій 72-ї ОМБр з окупантами у Київській області потрапив на відео

10 березня 2022 , 11:57
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Джерело:

Антон Геращенко

У мережі з'явилося відео бою українських захисників та російських окупантів на Київщині. На відео українці завдали удар по росіянах.

З окупантами билася 72-а окрема механізована бригада. 

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Відео бою опублікували в інтернеті. На записі видно, як українці протистоять окупантам. 

Дивіться відео бою 72-ї ОМБр з росіянами:

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Автор: Ярослава Прадід