Запеклий бій 72-ї ОМБр з окупантами у Київській області потрапив на відео
10 березня 2022 , 11:57Читать новость на русском
Джерело:Антон Геращенко
У мережі з'явилося відео бою українських захисників та російських окупантів на Київщині. На відео українці завдали удар по росіянах.
З окупантами билася 72-а окрема механізована бригада.
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Відео бою опублікували в інтернеті. На записі видно, як українці протистоять окупантам.
Дивіться відео бою 72-ї ОМБр з росіянами:
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