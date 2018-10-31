Запеклий бій на Приазов'ї та інші провокації бойовиків: як минула доба на Донбасі
Упродовж доби, 30 жовтня, ситуація на Донбасі залишалася напруженою, однак її цілком контролювали Об’єднані сили. Зокрема, окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому бойовики 6 разів застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.
Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру Операції Об’єднаних сил.
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Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Ломакине, Водяне та Лебединське. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Авдіївка, Пісків, Ломакиного та Луганського. Опорні пункти наших військ біля останнього окупанти також накривали вогнем з мінометів 120-го калібру. По позиціях біля цього населеного пункту на Світлодарському напрямку противник застосував важке озброєння найбільше – 3 рази,
– зазначають українські військові.
За їхніми словами, внаслідок обстрілів 30 жовтня двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
Також у штабі наголошують, що увечері окупанти були дуже активними на Приазов’ї, а українські підрозділи, зі свого боку, діяли адекватно обстановці, за потреби вівся вогонь з чергових засобів.
За даними розвідки, за минулу добу трьох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено та ще двох поранено.
"31 жовтня зафіксовано два ворожих обстріли. По позиціях Об'єднаних сил, зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, вогонь вівся біля Лебединського. Втрат немає", – додають у Штабі.
Нагадаємо, упродовж доби 29 жовтня бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, внаслідок чого один воїн ОС зазнав поранення.