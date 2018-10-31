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      Запеклий бій на Приазов'ї та інші провокації бойовиків: як минула доба на Донбасі

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      Упродовж доби, 30 жовтня, ситуація на Донбасі залишалася напруженою, однак її цілком контролювали Об’єднані сили. Зокрема, окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому бойовики 6 разів застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

      Про це мовиться у традиційному звіті прес-центру Операції Об’єднаних сил.

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      Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Ломакине, Водяне та Лебединське. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Авдіївка, Пісків, Ломакиного та Луганського. Опорні пункти наших військ біля останнього окупанти також накривали вогнем з мінометів 120-го калібру. По позиціях біля цього населеного пункту на Світлодарському напрямку противник застосував важке озброєння найбільше – 3 рази,
      – зазначають українські військові.

      За їхніми словами, внаслідок обстрілів 30 жовтня двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

      Також у штабі наголошують, що увечері окупанти були дуже активними на Приазов’ї, а українські підрозділи, зі свого боку, діяли адекватно обстановці, за потреби вівся вогонь з чергових засобів.

      За даними розвідки, за минулу добу трьох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено та ще двох поранено.

      "31 жовтня зафіксовано два ворожих обстріли. По позиціях Об'єднаних сил, зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, вогонь вівся біля Лебединського. Втрат немає", – додають у Штабі.

      Нагадаємо, упродовж доби 29 жовтня бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, внаслідок чого один воїн ОС зазнав поранення.

      Теги: Новини України Зброя Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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