"Описують бойовий досвід та труднощі": WP вивчили схованку з документами солдатів КНДР

Американський філантроп Амед Хан показав журналістам окремий тайник північнокорейських документів, які, за його словами, українські війська захопили в Курську, а він пізніше переклав.
Документи, набрані корейською мовою, свідчать про те, що північнокорейські війська детально записують свій бойовий досвід і, схоже, використовують досвід на полі бою, щоб краще зрозуміти нові технології. Корейці, схоже, вчаться на своїх помилках.
У сучасній війні, де в режимі реального часу проводяться розвідка та удари безпілотників, нездатність розбити бойові групи на менші загони по два-три члени може призвести до значних втрат від ворожих безпілотників і артилерії,
– йдеться в одному з документів.
У документах, знайдених у схованці, "критично описується поведінка деяких північнокорейських солдатів, ідеться про те, що вони вбили кількох українських солдатів, які спробували здатися, – така тактика, схоже, розлютила українців і зрештою "затягнула бій".
Українські спецназівці ж показали журналістам список із 23 корейських і російських фраз й рукописні новорічні листи, які корейці писали Кім Чен Ину. The Wassington Post зауважують, що в одного з загиблих північнокорейських бійців виявили клаптик паперу з фразами "Опір марний", "Здавайтеся", "Ви всі оточені", надрукованими корейською мовою з грубою російською транслітерацією.
Список з фразами корейців на Курщині / The Wassington Post
Також їм продемонстрували бронежилети, спорядження, аптечки, військові квитки, лопату, ніж українського виробництва, і дві сучасні російські штурмові гвинтівки, які вилучили у мертвих корейських солдат.
"Росіяни були набагато гірше оснащені. Росіяни намагалися похизуватися перед північнокорейцями", – каже один з військових.