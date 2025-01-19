"Описують бойовий досвід та труднощі": WP вивчили схованку з документами солдатів КНДР

Журналісти отримали доступ до північнокорейських документів зі схованки, яку бійці ЗСУ виявили на Курщині. Ці записки демонструють спосіб мислення бійців КНДР і як вони пристосовуються до умов сучасної війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також ШІ-зброя ЗСУ та рої дронів: якою буде оборонка майбутнього та чи можлива війна без людей

Про що йшлося в записках корейців, що воюють у Курській області

Американський філантроп Амед Хан показав журналістам окремий тайник північнокорейських документів, які, за його словами, українські війська захопили в Курську, а він пізніше переклав.

Документи, набрані корейською мовою, свідчать про те, що північнокорейські війська детально записують свій бойовий досвід і, схоже, використовують досвід на полі бою, щоб краще зрозуміти нові технології. Корейці, схоже, вчаться на своїх помилках. У сучасній війні, де в режимі реального часу проводяться розвідка та удари безпілотників, нездатність розбити бойові групи на менші загони по два-три члени може призвести до значних втрат від ворожих безпілотників і артилерії,

– йдеться в одному з документів. У документах, знайдених у схованці, "критично описується поведінка деяких північнокорейських солдатів, ідеться про те, що вони вбили кількох українських солдатів, які спробували здатися, – така тактика, схоже, розлютила українців і зрештою "затягнула бій".