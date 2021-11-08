Започаткована Зеленським Велика приватизація – подія, на яку очікує бізнес, – американські ЗМІ

Велика приватизація, започаткована командою президента Володимира Зеленського з київського заводу "Більшовик" – одна з найочікуваніших подій для бізнесу.

Ряд виставлених на продаж підприємств можуть бути цікавими західним інвесторам, повідомляє Washington Daily News.

Президент України Володимир Зеленський збирається приватизувати підприємства радянської епохи, які є неограненими алмазами для далекоглядних західних підприємців,

– написало Washington Daily News.

Як зазначає видання, серед об'єктів, що приватизуються, як діючі промислові підприємства, так і збиткові неефективні заводи, цікаві інвесторам як майданчики для девелоперських проєктів.

"Серед виставлених на аукціон є і ефективні підприємства, наприклад, титанові рудники. Більшість об'єктів, виставлених на приватизацію, вигідно розташовані у центрах міст, проте вже багато років є збитковим пережитком радянського минулого. Близько половини зараз не працюють", – повідомило Washington Daily News.

Успіхом приватизації таких підприємств видання називає продаж київського заводу "Більшовик", проданого 27 жовтня за 1,429 млрд грн.

Як приклад можливостей, які передбачала команда Зеленського, експерти наводять нещодавній аукціон "Великої приватизації" з продажу київського заводу "Більшовик" у центрі Києва. "Більшовик" – це застаріле оборонне машинобудівне підприємство ХІХ століття, яке розташоване на 35 гектарах (майже 87 акрів) землі у безпосередній близькості від центру української столиці. Цей аукціон залучив консорціум місцевих інвесторів та приніс до державної скарбниці 50 мільйонів євро. Новими власниками заводу стали українські підприємці Андрій Іванов та Олексій Баранов, які успішно розвивають бізнес в Україні,

– зазначило Washington Daily News.

Як зазначає видання, масштабна приватизація держсектору є можливістю для України залучити західних інвесторів та розкрити економічний потенціал країни.

"Іван Міклош, колишній міністр фінансів Словаччини та голова Стратегічної консультативної групи підтримки українських реформ, нещодавно написав, що успішний досвід великомасштабної приватизації допоможе країні повністю розкрити свій потенціал. Країна має всі компоненти: освічена робоча сила, потужний промисловий потенціал, найродючіші землі в Європі, багаті мінеральні ресурси і вихід до моря", – зазначило Washington Daily News.

Нагадаємо, аукціон із продажу ПКМЗ відбувся 27 жовтня. Вартість активу склала 1,429 млрд грн (при стартовій ціні 1,39 млрд грн). Переможцем торгів стало ТОВ "Дженерал Коммерс". До консорціуму покупців увійшли компанія UDP під управлінням Андрія Іванова та Олексій Баранов, власник компанії A Development.