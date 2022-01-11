"Запоріжсталь" продовжить безкоштовно передавати кисень лікарням України

У 2021 році українські лікарні отримали понад 4400 тонн медичного кисню від комбінату "Запоріжсталь" групи компаній "Метінвест". Аби рятувати життя хворих на коронавірус, його передаватимуть й надалі.

За інформацією "Запоріжсталі", протягом 2021 року рідкий медичний кисень від них отримали понад 30 лікарень на Дніпропетровщині, Сумщині, Київщині, Житомирщині, Харківщині, Херсонщині, Донеччині, Луганщині, Миколаївщині, Хмельниччині та у Запорізькій області. Все це – безплатно. Найбільше кисню комбінат передав у листопаді – 1400 тонн.

Генеральний директор "Запоріжсталі" групи "Метінвест" Олександр Мироненко наголосив, що кисневої підтримки потребували тисячі пацієнтів, хворих на COVID-19. Тож у комбінаті робили все можливе, аби забезпечити хворих необхідним медичним засобом. "У пікові періоди ми відвантажували кисень у режимі 24 на 7, без жодних затримок. Робили все, що від нас залежить, аби подолати пандемію й врятувати людям життя", – пояснив він.

У 2022 році ми продовжимо забезпечувати медзаклади безплатним киснем виробництва "Запоріжсталі",

– підкреслив Мироненко.

Найбільше медичного кисню від "Запоріжсталі" за весь період пандемії коронавірусу отримали лікарні у Запоріжжі та обласна інфекційна лікарня. Мовиться про понад 2500 тонн. Крім цього, "Запоріжсталь" та "Метінвест" виділили гроші на будівництво сучасної кисневої станції у Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні. Вона є опорним медзакладом регіону для лікування хворих на коронавірус. За підтримки комбінату там відремонтували відділення, яке раніше постраждало від пожежі.

Безкоштовно передають кисень в українські лікарні не лише у "Запоріжсталі". Також це роблять й інші 3 підприємства групи компаній "Метінвест". Восени 2021 року, коли Україна зіштовхнулася з гострим дефіцитом кисню, група відгукнулася на прохання МОЗ й почала поставляти кисень у більшу кількість регіонів.

Загалом підприємства компанії, зокрема й "Запоріжсталь", безплатно відвантажували кисень у 110 українських лікарень в 17 областях. Упродовж жовтня – грудня 2021 компанії групи "Метінвесту" відвантажили 5 529 тонн кисню. Це дозволило забезпечити медичні заклади країни кожною четвертою тонною кисню. Однією достатньо для потреб близько 100 пацієнтів.