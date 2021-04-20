У Запоріжжі нещодавно стався конфлікт між 2 школярками, який закінчився побиттям молодшої. Згодом з'ясувалося, що 13-річну дівчину того дня побили одразу 2 старшокласниці, а не 1, як повідомляли раніше.

Відео ще одного побиття оприлюднили у мережі, зазначивши, що того дня молодша школярка постраждала одразу від 2 старших.

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Двоє старшокласниць побили 13-річну дівчину

У побитті школярки на Лівому брала участь ще одна дівчина,

– підписали відео його автори.

На відео помітно, як старша дівчина повалила молодшу на землю і почала бити. Вона сіла на неї та била по голові. Водночас навколо дівчат стояли багато інших школярів, вони у бійку не втручалися, однак знімали її на телефонні камери, сміялися та коментували.

Згодом 13-річну дівчину відлупцювала ще одна 15-річна школярка. Відео цього побиття вже раніше потрапило у мережу.

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Що про це кажуть у поліції

У поліції Запоріжжя у коментарі 24 каналу зазначили, що правоохоронці володіють інформацією щодо побиття школярки лише однією старшокласницею.

Щодо неї відкрили провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження,

– зазначили у поліції.

Наразі триває судово-медична експертиза. Щодо іншої дівчини, яка фігурує на 2 відео, то її поки ні в чому не звинувачують.

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Згодом з'ясувалося, що дівчину того дня побила ще одна старшокласниця: відео 18+