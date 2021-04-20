Били головой об землю: в Запорожье 2 старшеклассницы по очереди избили 13-летнюю девочку
В Запорожье недавно произошел конфликт между 2 школьницами, который закончился избиением младшей. Впоследствии выяснилось, что 13-летнюю девочку в тот день избили сразу 2 старшеклассницы, а не 1, Как сообщали ранее.
Источник:24 канал
Видео еще одного избиения обнародовали в сети, отметив, что в тот день младшая школьница пострадала сразу от 2 старших.
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Две старшеклассницы избили 13-летнюю девушку
В избиении школьницы на Левом участвовала еще одна девушка,
– подписали видео авторы.
На видео заметно, как старшая девушка повалила младшую на землю и начала бить. Она села на нее и била по голове. В то же время вокруг девушек стояли многие другие школьники, они в драку не вмешивались, однако снимали ее на телефонные камеры, смеялись и комментировали.
Впоследствии 13-летнюю девочку избила еще одна 15-летняя школьница. Видео этого избиения уже ранее попало в сеть.
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Что об этом говорят в полиции
В полиции Запорожья в комментарии 24 канала отметили, что правоохранители владеют информацией об избиении школьницы лишь одной старшеклассницей.
В отношении нее открыли производство по статье об умышленном легком телесном повреждении,
– отметили в полиции.
Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза. Что касается другой девушки, которая фигурирует на 2 видео, то ее пока ни в чем не обвиняют.
В Запорожье старшеклассница избила 13-летнюю девочку: видео 18+
Впоследствии выяснилось, что девочку в тот день избила еще одна старшеклассница: видео 18+
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