В Запорожье недавно произошел конфликт между 2 школьницами, который закончился избиением младшей. Впоследствии выяснилось, что 13-летнюю девочку в тот день избили сразу 2 старшеклассницы, а не 1, Как сообщали ранее.

Видео еще одного избиения обнародовали в сети, отметив, что в тот день младшая школьница пострадала сразу от 2 старших.

Читайте "Обезьян не вожу": в Запорожье вспыхнул расистский скандал

Две старшеклассницы избили 13-летнюю девушку

В избиении школьницы на Левом участвовала еще одна девушка,

– подписали видео авторы.

На видео заметно, как старшая девушка повалила младшую на землю и начала бить. Она села на нее и била по голове. В то же время вокруг девушек стояли многие другие школьники, они в драку не вмешивались, однако снимали ее на телефонные камеры, смеялись и комментировали.

Впоследствии 13-летнюю девочку избила еще одна 15-летняя школьница. Видео этого избиения уже ранее попало в сеть.

Похожий инцидент Избили и заставили купаться голой в водоеме: в Донецкой области школьницы издевались над подругой

Что об этом говорят в полиции

В полиции Запорожья в комментарии 24 канала отметили, что правоохранители владеют информацией об избиении школьницы лишь одной старшеклассницей.

В отношении нее открыли производство по статье об умышленном легком телесном повреждении,

– отметили в полиции.

Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза. Что касается другой девушки, которая фигурирует на 2 видео, то ее пока ни в чем не обвиняют.

В Запорожье старшеклассница избила 13-летнюю девочку: видео 18+

Впоследствии выяснилось, что девочку в тот день избила еще одна старшеклассница: видео 18+