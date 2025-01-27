Посварився з квартирантками: у Запоріжжі чоловік кинув гранату в жінку з дитиною

У Запоріжжі чоловік кинув гранату в жінку з дитиною. Чоловік вирішив використати боєприпас через сварку. Внаслідок його дій жінка отримала контузію, дитина не постраждала.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Запорізької області.

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Чоловік часто конфліктував із жінкою

Подія сталася 25 січня. Чоловік напав на жінку свого племінника та її 13-річну дитину. Про це заявниця одразу ж повідомила до поліції.

Жінка розповіла, що втекла від війни з Донеччини. Доки її чоловік воює на передовій, вона тимчасово оселилася в його дядька.

57-річний чоловік часто конфліктував з квартирантами, перебуваючи в нетверезому стані. Одна з чергових сварок могла завершитися трагічно. Чоловік кинув гранату просто в кімнату жінки та дитини. Боєприпас відкотився й вибухнув. Жінка дістала травм та контузію.

Поліція затримала господаря будинку та підозрює його в незаконному поводженні зі зброєю. Зараз нападника тримають під вартою. Проводиться досудове розслідування.

Схожої ситуації раніше вдалося уникнути в Черкаській області. Після нового року у Золотоноші чоловік приніс додому бойову гранату Ф-1. Через це в його родині розгорівся конфлікт. Опісля чоловік почав погрожувати, що підірве боєприпас. Родичі одразу викликали поліцію, яка зупинила протиправні дії.