У Запоріжжі чули вибухи: росіяни атакували ракетами С-300, сталось загоряння

У Запоріжжі пролунали вибухи. Попередньо в місті їх чули двічі. Тільки після них пролунала повітряна тривога.

Попередньо обласна влада заявила, що росіяни вдарили ракетами С-300. Варто відзначити, що тривога в області лунала орієнтовно з 15:24 по 16:06 11 березня, інформує 24 Канал.

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Що трапилось у Запоріжжі

Орієнтовно о 15:23 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Запоріжжі пролунало два вибухи. Тільки після цього в області пролунала тривога.

Згодом у Запорізькій обласній військовій адміністрації зауважили, що Росія продовжує цілитись по критичній інфраструктурі Запорізької області.

Не маючи успіхів на полі бою зі Збройними Силами України, сьогодні (11 березня – 24 Канал) російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації,

– заявили в ОВА.

Обласна влада також запевнила, що станом на 16:10 залучили всі відповідні служби.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що станом на 16:19 відомо – через ракетні обстріли в одному з районів міста сталося загоряння. Посадовець запевнив, що на місці працюють всі відповідні служби, проте інформацію про наслідки попередньо не повідомив.

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