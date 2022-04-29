У Запоріжжі чутно вибухи: залишайтеся в укриттях
29 квітня 2022 , 21:51
Джерело:телеграм-канал "єТривога"
Російські окупанти продовжують обстрілювати з повітря мирні українські міста. Увечері 29 квітня в Запоріжжі чутно вибухи, людей просять залишатися в укриттях.
Відповідну інформацію оприлюдниили у місцевих засобах масової інформації та телеграм-каналах.
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Наразі достеменно невідомо, що саме сталося. Однак громадяни повинні залишатися в укриттях і не виходити на вулицю доки не пролунає сигнал про закінчення повітряної тривоги.
Окрім цього, важливо у жодному випадку не фотографувати та не знімати відеозаписів "прильотів".Зверніть увагу! Звуки вибухів можуть бути чутні внаслідок роботи протиповітряної оборони.
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