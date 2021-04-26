Ігри зі смертю: у Запоріжжі дівчата влаштували забавки на даху 9-поверхівки – відео

У Запоріжжі компанія дівчаток-підлітків влаштувала небезпечні розваги на даху 9-поверхового будинку. Вони стрибали з даху будинку на дах балкона верхнього поверху, імітуючи падіння.

Усе це дійство дівчата фільмували та мобільні телефони. Ймовірно, для того, щоб "залити" відео у соцмережі.

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Відео небезпечних розваг оприлюднили у мережі очевидці події.

Здається на Бороді (назва Бородинського району Запоріжжя – 24 канал) потрібно зав'язувати з дистанційкою,

– підписали відео його автори.

На оприлюдненому відео видно, як дівчата видерлися на дах висотки й почали стрибати з нього на дах балкона на 9 поверсі. Дивом небезпечні ігри не мали трагічних наслідків.

У Запоріжжі дівчата влаштували забавки на даху 9-поверхівки: дивіться відео