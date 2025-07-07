У Запоріжжі та Харкові росіяни вдарили по ТЦК

Росіяни за допомогою безпілотників вдарили по Харкову та Запоріжжю. В одному з цих міст є влучання по будівлі ТЦК та СП, в іншому – вдарили поблизу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ. Згідно з оприлюдненими даними, через атаку постраждали люди.

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Що відомо про удари по ТЦК

Сухопутні війська повідомили про влучання ворожих безпілотників в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП.

Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП – поранено 3 людини,

– ідеться у повідомленні.

Наразі на місцях влучань працюють екстрені служби. Військові повідомили, що зараз уточнюють додаткову інформацію про поранених. Поки що детальніших подробиць з цього приводу не вказують.

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували безпілотниками Кременчук, зафіксували влучання у будівлю місцевого ТЦК та СП. Поранених та загиблих серед військовослужбовців і працівників ТЦК немає.