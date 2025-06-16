У Запоріжжі лунали вибухи – повітряна атака спричинила пожежу на підприємстві

Запорізька область уночі 16 червня потрапили під атаку ударних дронів ворога. Під ранок стало відомо, що не минулося без наслідків.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Цієї ж ночі На Хмельниччині та Рівненщині прогриміли вибухи

Повітряна атака на Запоріжжя 16 червня: що відомо

Повітряна тривога у Запорізькій області тривала вночі 16 червня з 01:51 (у самому місті Запоріжжя – 02:02) до 03:30. За цей час у регіоні фіксували атаки ударних БпЛА ворога.

О другій ночі керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про роботу сил Протиповітряної оборони та закликав людей терміново ховатися у безпечні місця

Після 4 ранку він само написав про перші відомі наслідки атаки ворога. Унаслідок повітряного удару сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Попередньо, минулося без постраждалих.

Зауважмо, що під концентрованим нальотом ворога цієї ночі була й Київщина разом із Києвом.

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