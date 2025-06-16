У Запоріжжі лунали вибухи – повітряна атака спричинила пожежу на підприємстві
- Запорізька область зазнала атаки ударних дронів вночі 16 червня, що спричинило пожежу на промисловому підприємстві.
- Під час повітряної тривоги фіксували роботу Протиповітряної оборони, постраждалих немає.
Запорізька область уночі 16 червня потрапили під атаку ударних дронів ворога. Під ранок стало відомо, що не минулося без наслідків.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Цієї ж ночі На Хмельниччині та Рівненщині прогриміли вибухи
Повітряна атака на Запоріжжя 16 червня: що відомо
Повітряна тривога у Запорізькій області тривала вночі 16 червня з 01:51 (у самому місті Запоріжжя – 02:02) до 03:30. За цей час у регіоні фіксували атаки ударних БпЛА ворога.
О другій ночі керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про роботу сил Протиповітряної оборони та закликав людей терміново ховатися у безпечні місця
Після 4 ранку він само написав про перші відомі наслідки атаки ворога. Унаслідок повітряного удару сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Попередньо, минулося без постраждалих.
Зауважмо, що під концентрованим нальотом ворога цієї ночі була й Київщина разом із Києвом.
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