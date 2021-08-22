У Запоріжжі маму радниці голови ОДА звинувачують у побитті дитини
Джерело:телеграм-канал "Запорожский ВАЗЕЛИН"
У Запоріжжі мама радниці голови облдержадміністрації Катерини Іванус нібито побила малого хлопчика. Так вона помстилася дитині за конфлікт з її внуком.
Деталі інциденту
Відео з місцями події опублікували місцеві телеграм-канали. На кадрах видно, як жінка шарпає хлопчика за футболку та б'є по обличчі.
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Радниця Олександра Старуха з інформаційної політики та зв'язків з громадськістю нібито почала погрожувати матері постраждалого хлопчика своєї посадою. Мовляв, тепер жінкою займатиметься поліція.
За даними телеграм-каналу, мама побитого хлопчика написала заяву в поліцію. У поліції Запорізької області пообіцяли журналістам 24 каналу прокоментувати інформацію згодом, коли встановлять деталі.
Іванус коментувати відмовляється
Сама чиновниця запевняє, що нічого не знає про інцидент.
Я взагалі не знаю, звідки ця інформація, з яких телеграм-каналів. Нічого вам не можу сказати, вибачте,
– заявила радниця Старуха.
Після того Іванус кинула слухавку.
Дивіться відео побиття хлопчика у Запоріжжі:
Що відомо про Катерину ІванусНа фейсбук-сторінці чиновниці зазначено, що вона навчається у Національній академії державного управління при Президентові України. Крім того, Іванус є засновницею маркетингового агентства Priora.
Повний текст повідомлення телеграм-каналу:
У нас з'явилися нові подробиці інциденту між дітьми, до якого причетна ЗОДАшеа пи**а Катя Іванус. Жирний пінгвін, який напав на дитину на відео, це мама Каті (бабуся одного з хлопчиків, які побилися).
Після цього до конфлікту під'єдналася сама Катя. Вона схопила побитого її мамою хлопчика і повела до його батьків. Притягнувши дитини додому, Іванус почала погрожувати мамі, що нею займуться "органи", тому що вона особа наближена до губернатора. Мама побитої дитини написала заяву в поліцію. А тепер ми подивимося на реакцію мусорів.