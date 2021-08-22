У Запоріжжі маму радниці голови ОДА звинувачують у побитті дитини

У Запоріжжі мама радниці голови облдержадміністрації Катерини Іванус нібито побила малого хлопчика. Так вона помстилася дитині за конфлікт з її внуком.

Деталі інциденту

Відео з місцями події опублікували місцеві телеграм-канали. На кадрах видно, як жінка шарпає хлопчика за футболку та б'є по обличчі.

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Радниця Олександра Старуха з інформаційної політики та зв'язків з громадськістю нібито почала погрожувати матері постраждалого хлопчика своєї посадою. Мовляв, тепер жінкою займатиметься поліція.

За даними телеграм-каналу, мама побитого хлопчика написала заяву в поліцію. У поліції Запорізької області пообіцяли журналістам 24 каналу прокоментувати інформацію згодом, коли встановлять деталі.

Іванус коментувати відмовляється

Сама чиновниця запевняє, що нічого не знає про інцидент.

Я взагалі не знаю, звідки ця інформація, з яких телеграм-каналів. Нічого вам не можу сказати, вибачте,

– заявила радниця Старуха.

Після того Іванус кинула слухавку.

Дивіться відео побиття хлопчика у Запоріжжі:

Що відомо про Катерину Іванус На фейсбук-сторінці На фейсбук-сторінці чиновниці зазначено, що вона навчається у Національній академії державного управління при Президентові України. Крім того, Іванус є засновницею маркетингового агентства Priora.

Повний текст повідомлення телеграм-каналу:

У нас з'явилися нові подробиці інциденту між дітьми, до якого причетна ЗОДАшеа пи**а Катя Іванус. Жирний пінгвін, який напав на дитину на відео, це мама Каті (бабуся одного з хлопчиків, які побилися).

Після цього до конфлікту під'єдналася сама Катя. Вона схопила побитого її мамою хлопчика і повела до його батьків. Притягнувши дитини додому, Іванус почала погрожувати мамі, що нею займуться "органи", тому що вона особа наближена до губернатора. Мама побитої дитини написала заяву в поліцію. А тепер ми подивимося на реакцію мусорів.