У Запоріжжі місцеве населення покаже окупантам, що не чекають їх
4 березня 2022 , 22:46Читать новость на русском
Джерело:Олександр Старух
Місцеве населення міста Запоріжжя та Запорізької області всіма способами показує, що Росії та її окупантам тут не раді.
Містяни продовжують готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи барикади. Про це розповів голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
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Зло має бути покарано! Разом до перемоги! Слава Україні,
– заявив він.
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