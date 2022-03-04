У Запоріжжі місцеве населення покаже окупантам, що не чекають їх

4 березня 2022 , 22:46
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Джерело:

Олександр Старух

Місцеве населення міста Запоріжжя та Запорізької області всіма способами показує, що Росії та її окупантам тут не раді.

Містяни продовжують готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи барикади. Про це розповів голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

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Зло має бути покарано! Разом до перемоги! Слава Україні,
– заявив він.

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Автор: Анастасія Кушпіт