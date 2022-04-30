У Запоріжжі не проводять перепис населення: людей просять бути обачними

Жителів Запоріжжя повідомили про те, що в місті перепис населення не проводять. Влада просить людей бути обачними і не вірити у провокації ворога.

Невідомі люди намагаються потрапити до квартир місцевих жителів для "перепису населення". Вони називають себе представниками поліції чи працівниками органів статистики. Про це повідомив секретар Запорізької міськради 29 квітня.

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Насправді ніякого перепису населення в Запоріжжі немає.

На період воєнного стану органи державної статистики припинили будь-які роботи, пов'язані з підготовкою до Всеукраїнського перепису населення 2023 року. Перепис населення у Запоріжжі не проводиться!

– написав Анатолій Куртєв.

Він закликав людей бути максимально уважними і не піддаватися провокаціям. Про такі випадки слід негайно повідомляти у правоохоронні органи.

Агітація до святкування 9 травня

На окупованих територіях Півдня окупанти готують ще одну фейкову картинку для пропагандистських ЗМІ.

Вони агітують ветеранів та дітей війни долучитися до святкування 9 травня.

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