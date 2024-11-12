У Запоріжжі та області прогриміли вибухи

У ніч проти 12 листопада росіяни знову атакували українські міста. Під ударом опинилася, зокрема, Запорізька область.

Про звуки вибуху в Запоріжжі стало відомо близько 04:23. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА.

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Повітряну тривогу в області оголосили о 03:54. Голова ОВА одразу попередив про активність ворожої тактичної авіації. Через кілька хвилин стало відомо і про загрозу застосування керованих авіаційних бомб.