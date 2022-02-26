У Запоріжжі оголосили тривогу
26 лютого 2022 , 22:47Читать новость на русском
Джерело:Запорізька міська рада
У Запоріжжі лунають системи оповіщення. Всім містянам слід негайно перейти в укриття.
Тривогу оголосили близько 22:40. Покидати укриття можна лише після оповіщення про безпеку.
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Зауважимо, кілька хвилин до того сирени залунали у Ніжині. Мер міста Олександр Кодола заявив, що найбільший ризик є у районі Гуньки та на вулиці Прилуцькій.
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