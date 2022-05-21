На Запоріжжі окупанти пропонують пенсіонерам рублі в обмін на їхні персональні дані

Російські окупанти активно збирають персональні дані про місцевих. Пенсіонерам за добровільне надання своїх документів почали давати грошову винагороду.

Така схема отримання особистих даних пенсіонерів працює в Мелітополі, Михайлівці та Василівці. Про це повідомила Запорізька ОВА 21 травня.

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У Мелітополі за добровільне надання персональних даних пенсіонерами дають по 10 000 рублів Це відбувалося у центрі адміністративних послуг міста.

Обмінюють персональні дані на гроші і в селищі Михайлівка. Але тут схема трохи інша. Окупанти реєструють пенсіонерів нібито для виплати їм пенсій.

У Василівці вигадали ще іншу систему. Спочатку росіяни анонсують роздачу 10 тисяч рублів для соціально незахищених груп населення: пенсіонерів та працівників бюджетної сфери. Коли хтось із людей приходить за "допомогою", то загарбники вимагають від них документи.

Місцеві думають, що таким чином росіяни перевіряють їхню соціальну групу, але насправді вони збирають їхні персональні дані. Для чого окупанти це роблять – поки що не відомо.

Ситуація на Запоріжжі: новини від ОВА

На Запорізькому напрямку суттєвих змін не відбулося. Ворог продовжує обстрілювати підрозділи українських військ.

19 травня росіяни обстріляли з артилерії Гуляйполе та Залізничне Пологівського району. На щастя, постраждалих немає, пошкодилися кілька будівель.

18 травня окупанти обстріляли Новояковлівку реактивними системами залпового вогню та артилерією. Внаслідок цього загинув 55-річний чоловік. Пошкоджено 8 житлових будинків, а також будівлі дитсадка та місцевої гімназії.

19 травня внаслідок бойових дій в електромережах "Запоріжжяобленерго" без електропостачання залишилися 290 домівок у двох населених пунктах Токмаччини.

У Мелітополі окупаційна влада намагається поширювати свою ідеологію. У місті почали з'являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії.

Мешканці села Інженерне Пологівського району повідомляють, що на території громади є численна кількість окупантів. Село перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

20 травня росіяни вивезли з території Кам'янки-Дніпровської 10 машин по 30 тонн зерна. А з Малої Білозерки вони забрали зі сховищ зерно у фермерів і пайовиків.

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