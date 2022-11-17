Раптово занедужали: окупантів на Запоріжжі витягали з-під завалів школи

У ніч проти 17 листопада одразу 10 окупантам стало зле на Запоріжжі. Їх терміново доправили до лікарні Мелітополя.

Подробиці розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, загарбників доставили до медзакладу з травмами різного ступеня тяжкості.

Важливо 5 хвилин – 5 влучань: вражаюче відео роботи українського снайпера на Донбасі

Федоров розповів, що тіла окупантів нібито дістають з-під завалів у школі села Михайлівка.

Також відомо, що вночі було гучно в тимчасово окупованій Василівці. Віримо у ЗСУ! Чекаємо офіційну інформацію,

– додав Федоров.

Він також зазначив, що ворог продовжує нищити мирне населення на тимчасово окупованих територіях.

"Цивільним наказали залишити стаціонар лікарні невідкладних станів. Рідних пацієнтів також виганяють, не даючи можливості побачити хворих та отримати консультацію лікаря", – наголосив мер Мелітополя.

Зауважимо, що саме у цьому медзакладі лікуються прооперовані та ті, життя яких залежить від оперативно наданої допомоги. Однак ворогу байдуже на життя українців, бо ворог фактично захопив лікарню, щоб рятувати своїх "трьохсотих".

У Мелітополь завітала "бавовна"

У тимчасово окупованому Мелітополі 15 листопада пролунала "бавовна". Внаслідок неї колаборант Дмитро Трухін дістав декілька важких поранень. Він перебуває в реанімації. Відповідну інформацію спочатку повідомили у місцевих телеграм-каналах. Згодом дані підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.

Попередньо відомо, що "привіт" зраднику та колаборанту передали партизани.

Мінус один з мелітопольських братів-колаборантів Трухіних. Вибух у Мелітополі – це гучне завершення кар'єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, відразу біля під'їзду будинку,

– написав Федоров.

Дивіться також – скоро звільнення Маріуполя та Мелітополя: відео