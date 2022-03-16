У Запоріжжі під ракетний обстріл вперше потрапили цивільні об'єкти

Російські орки зранку 16 березня обстріляли Запоріжжя. Під удар вперше потрапили цивільні об'єкти міста.

Ворожа ракета прилетіла на залізничну станцію "Запоріжжя-2". Ще одна – в район ботанічного саду.

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Ранок виявився не добрим. Головна новина – вперше в Запоріжжі цивільні об'єкти піддалися бомбардуванню,

– розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За попередніми даними, ніхто не загинув.

Наслідки ворожого обстрілу

В "Укрзалізниці" додали, що пошкоджень зазнали колії, контактна мережа, у будівлях повилітали шибки. На станції перебували приміські поїзди, у них пошкоджені вікна. Компанія запевнила, що у найкоротші терміни відновить усю пошкоджену інфраструктуру.

Через обстріл скасували приміський рейс Запоріжжя – Канцерівка. Поїзд сполученням Запоріжжя – Синельникове відправиться о 09:30 зі станції "Запоріжжя-Ліве".

Відправлення всіх приміських поїздів, які вирушали зі станції "Запоріжжя-2", тимчасово здійснюватиметься з основного вокзалу.

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