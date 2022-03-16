У Запоріжжі під ракетний обстріл вперше потрапили цивільні об'єкти
Джерело:телеграм Олександра Старуха
Російські орки зранку 16 березня обстріляли Запоріжжя. Під удар вперше потрапили цивільні об'єкти міста.
Ворожа ракета прилетіла на залізничну станцію "Запоріжжя-2". Ще одна – в район ботанічного саду.
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Ранок виявився не добрим. Головна новина – вперше в Запоріжжі цивільні об'єкти піддалися бомбардуванню,
– розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За попередніми даними, ніхто не загинув.
Наслідки ворожого обстрілу
В "Укрзалізниці" додали, що пошкоджень зазнали колії, контактна мережа, у будівлях повилітали шибки. На станції перебували приміські поїзди, у них пошкоджені вікна. Компанія запевнила, що у найкоротші терміни відновить усю пошкоджену інфраструктуру.
Через обстріл скасували приміський рейс Запоріжжя – Канцерівка. Поїзд сполученням Запоріжжя – Синельникове відправиться о 09:30 зі станції "Запоріжжя-Ліве".
Відправлення всіх приміських поїздів, які вирушали зі станції "Запоріжжя-2", тимчасово здійснюватиметься з основного вокзалу.
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