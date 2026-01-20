Запоріжжя тероризували БпЛА: у вогні загинула людина, є руйнування
- У Запоріжжі через атаку російських БпЛА пошкоджено приватні будинки та загорілися автівки, в одній з яких загинула людина.
- Під час атаки постраждала ще одна жінка.
На Запоріжжі увечері 20 січня пролунали вибухи, там працювала ППО. На жаль, є жертва та постраждала.
В області фіксували ворожі БпЛА. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Що відомо про вибухи на Запоріжжі?
Повітряна тривога у Запорізькій області почалася ще о 14:47.
Увесь цей час регіон тероризували російські безпілотники, у тому числі невстановленого типу.
"Ворожий БпЛА невстановленого типу в напрямку Запоріжжя Космічний район", – зокрема, писав Іван Федоров о 18:03.
А о 18:08 було зафіксовано БпЛА ударного типу у напрямку Шевченківського району.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– писав голова ОВА о 18:17.
Станом на 18:23 над Запоріжжям спостерігався 1 БпЛА ударного типу. Він тримав курс на Шевченківський/ Заводський райони.
Через кілька хвилин пролунав відбій, а невдовзі тривогу оголосили повторно через загрозу балістики.
Які наслідки атаки на Запоріжжя?
Через атаку Росії на Запоріжжя було пошкоджено приватні будинки.
Росіяни вдарили безпілотником по приватному сектору міста. Зруйновані будинки, виникла пожежа,
– розповів Федоров.
Попередньо, поранено одну жінку. Ще одна людина загинула.
"Загорілися автівки. В одній з яких перебувала людина. На жаль, врятувати її не вдалося", – розповів голова ОВА.
Атака на Запоріжжя: дивіться відео
Які області опинилися під атакою 20 січня?
На Одещині пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Окрім того, у Чорноморську безпілотник влучив у житловий будинок, інформації про постраждалих не було.
Російські війська також атакували Вінниччину. Було влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.
Рівненщина теж була під ударом Росії. Повідомляли про ушкодження критичної інфраструктури.