Запоріжжя тероризували БпЛА: у вогні загинула людина, є руйнування

На Запоріжжі увечері 20 січня пролунали вибухи, там працювала ППО. На жаль, є жертва та постраждала.

В області фіксували ворожі БпЛА. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Повітряна тривога у Запорізькій області почалася ще о 14:47.

Увесь цей час регіон тероризували російські безпілотники, у тому числі невстановленого типу.

"Ворожий БпЛА невстановленого типу в напрямку Запоріжжя Космічний район", – зокрема, писав Іван Федоров о 18:03.

А о 18:08 було зафіксовано БпЛА ударного типу у напрямку Шевченківського району.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– писав голова ОВА о 18:17.

Станом на 18:23 над Запоріжжям спостерігався 1 БпЛА ударного типу. Він тримав курс на Шевченківський/ Заводський райони.

Через кілька хвилин пролунав відбій, а невдовзі тривогу оголосили повторно через загрозу балістики.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Через атаку Росії на Запоріжжя було пошкоджено приватні будинки.

Росіяни вдарили безпілотником по приватному сектору міста. Зруйновані будинки, виникла пожежа,

– розповів Федоров.

Попередньо, поранено одну жінку. Ще одна людина загинула.

"Загорілися автівки. В одній з яких перебувала людина. На жаль, врятувати її не вдалося", – розповів голова ОВА.

Атака на Запоріжжя: дивіться відео

Які області опинилися під атакою 20 січня?