На Запоріжжі працюють сили ППО, вибухи також на Вінниччині та Житомирщині

У Запорізькій, Вінницькій та Житомирській областях лунають вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи в Запорізькій області

О 1:52 на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Пізніше стало відомо про загрозу ударних дронів – почала працювати протиповітряна оборона.

Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у Вінницькій та Житомирській областях. Відомо про "Шахеди" з Житомирської області на Хмельниччину.