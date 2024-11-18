У Запоріжжі прогриміла серія вибухів

Російські війська продовжують тероризувати українські міста та їхніх жителів. Так, ввечері 18 листопада у Запоріжжі пролунала низка вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Вибухи у Запоріжжі

О 20:39 в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин в Повітряних силах попередили, що в регіоні є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Вже о 20:49 в ПС уточнили, що в районі Запоріжжя перебувають ворожі БпЛА. Практично тоді ж кореспонденти Суспільного повідомили, що у Запоріжжі було чутно звуки вибухів.

Вибухи у Запорізькій області,

– підтвердив Іван Федоров.

Через хвилину кореспонденти Суспільного зазначили, що у Запоріжжі пролунали повторні звуки вибухів.

Додамо, що о 21:07 Повітряні сили проінформували про рух декількох груп ударних БпЛА на Запоріжжя.

Вже о 21:08 у Запоріжжі знову було чутно вибухи.

О 21:30 в Запоріжжі знову було гучно.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.