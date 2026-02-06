Укр Рус
24 Канал Головні новини Тривога лунає майже добу: на Запоріжжі прогриміли вибухи, частково зникло світло
6 лютого, 16:56
2
Оновлено - 17:35, 6 лютого

Тривога лунає майже добу: на Запоріжжі прогриміли вибухи, частково зникло світло

Софія Рожик
Основні тези
  • На Запоріжжі 6 лютого прогриміли вибухи, після яких в одному з районів зникло світло.
  • Повітряна тривога в області триває майже добу, зберігається загроза ракетної атаки.

На Запоріжжі під вечір 6 лютого прогриміли вибухи. Після цього в одному з районів зникло світло.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров та Укрінформ. Повітряна тривога у Запорізькій області триває майже добу. 

Дивіться також Злітав МіГ-31К, були пуски "Кинджалів" та крилатих ракет Х-69: де зберігається загроза "Шахедів" 

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили ще о 18:23 5 лютого. За цей час росіяни тероризували регіон різними видами озброєння.

Зокрема, о 16:43 6 лютого була зафіксована активність російської тактичної авіації.

Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області,
– попередив Федоров за кілька хвилин.

Вибухи в регіоні пролунали о 16:47.

Згодом дали відбій повітряної тривоги по місту Запоріжжя, але по області досі зберігається ракетна небезпека.

Останні атаки на Запоріжжя

  • Росія постійно тероризує Запорізьку область. Наприклад, 6 лютого у Запоріжжі було пошкоджено будинки, повідомляли про знеструмлення. 14-річний хлопець та ще один чоловік зазнали поранень. На жаль, 2 людини загинули.

  • А 4 лютого росіяни вдарили по інфраструктурі, що спричинило пожежу. Минулося без постраждалих.

  • Окрім того, 3 лютого окупанти вбили 18-річних хлопця і дівчину. А при повторному ударі була пошкоджена багатоповерхівка.