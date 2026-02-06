Тривога лунає майже добу: на Запоріжжі прогриміли вибухи, частково зникло світло
- На Запоріжжі 6 лютого прогриміли вибухи, після яких в одному з районів зникло світло.
- Повітряна тривога в області триває майже добу, зберігається загроза ракетної атаки.
На Запоріжжі під вечір 6 лютого прогриміли вибухи. Після цього в одному з районів зникло світло.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров та Укрінформ. Повітряна тривога у Запорізькій області триває майже добу.
Що відомо про вибухи на Запоріжжі?
Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили ще о 18:23 5 лютого. За цей час росіяни тероризували регіон різними видами озброєння.
Зокрема, о 16:43 6 лютого була зафіксована активність російської тактичної авіації.
Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області,
– попередив Федоров за кілька хвилин.
Вибухи в регіоні пролунали о 16:47.
Згодом дали відбій повітряної тривоги по місту Запоріжжя, але по області досі зберігається ракетна небезпека.
Останні атаки на Запоріжжя
Росія постійно тероризує Запорізьку область. Наприклад, 6 лютого у Запоріжжі було пошкоджено будинки, повідомляли про знеструмлення. 14-річний хлопець та ще один чоловік зазнали поранень. На жаль, 2 людини загинули.
А 4 лютого росіяни вдарили по інфраструктурі, що спричинило пожежу. Минулося без постраждалих.
Окрім того, 3 лютого окупанти вбили 18-річних хлопця і дівчину. А при повторному ударі була пошкоджена багатоповерхівка.