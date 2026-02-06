Тривога лунає майже добу: на Запоріжжі прогриміли вибухи, частково зникло світло

На Запоріжжі під вечір 6 лютого прогриміли вибухи. Після цього в одному з районів зникло світло.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров та Укрінформ. Повітряна тривога у Запорізькій області триває майже добу.

Дивіться також Злітав МіГ-31К, були пуски "Кинджалів" та крилатих ракет Х-69: де зберігається загроза "Шахедів"

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили ще о 18:23 5 лютого. За цей час росіяни тероризували регіон різними видами озброєння.

Зокрема, о 16:43 6 лютого була зафіксована активність російської тактичної авіації.

Загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області,

– попередив Федоров за кілька хвилин.

Вибухи в регіоні пролунали о 16:47.

Згодом дали відбій повітряної тривоги по місту Запоріжжя, але по області досі зберігається ракетна небезпека.

Останні атаки на Запоріжжя