У Запоріжжі прогриміли вибухи
- У Запоріжжі вдень 8 червня пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістики.
- Ворог, ймовірно, використав KN-23, незадовго після цього Повітряні сили попередили про можливу роботу ППО.
Вдень у суботу, 8 червня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Незадовго до цього у Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики для регіону.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.
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Що відомо про вибухи у Запоріжжі
Повітряну тривогу на території Запорізької області оголосили орієнтовно о 16:52. У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з південного сходу. Незадовго після цього у Запоріжжі було гучно.
У Запоріжжі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
За даними моніторингових каналів, для атаки, ймовірно, ворог застосував KN-23. Зауважимо, що згодом у Повітряних силах повідомили про БпЛА на півдні та на південному сході від Запоріжжя. Застерігали про можливу роботу сил ППО.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
До слова, 1 червня Росія завдала 7 ударів "Шахедами" та ракетою по Запоріжжю, що призвело до пожеж. Через атаку також було зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено довколишні домоволодіння, об'єкти інфраструктури й транспортні засоби.