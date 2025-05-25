Важливо: оперативно про тривоги, загрози від ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.

Зауважимо, минулої ночі ворог запустив по Україні 298 дронів і 69 ракет. Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.