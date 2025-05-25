Ввечері 25 травня росіяни знову запустили "Шахеди" по Україні. За кілька хвилин після оголошення тривоги на Запоріжжі почули вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про атаку "Шахедів" на Запоріжжя
Так, приблизно о 20:46 у Запорізькій області чули вибухи. Іван Федоров попередив, що працює наша ППО.
"До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – попередив він.
Незадовго до цього у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
О 20:47 Повітряні сили попередили про наближення ворожого БпЛА зі сходу до Запоріжжя.
Важливо: оперативно про тривоги, загрози від ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.
Зауважимо, минулої ночі ворог запустив по Україні 298 дронів і 69 ракет. Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.