У Запоріжжі пролунали вибухи, є поранені
Ввечері 10 січня в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Уже незабаром прогриміли вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Читайте також Росіяни знову атакують "Шахедами": які області під загрозою удару
Що відомо про вибухи в Запоріжжі 10 січня
Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили близько 20:47. Голова ОВА закликав пройти в укриття.
Увага! Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області!
– написав Іван Федоров о 20:49.
Близько 21:02 ЗМІ повідомили про вибухи в Запоріжжі.
Ближче до десятої вечора стало відомо про двох поранених – 39-річного чоловіка та 56-річну жінку. Їх везуть у лікарню.
Додамо, о 21:06 Повітряні сили написали, що російські безпілотники на Запоріжжі. Уточнили, курс на Дніпропетровщину.
Станом на 21:20 повітряна тривога в Запорізькій області триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
Росіяни продовжують завдавати ударів по місту: о 21:32 знову були сильні вибухи.
Зверніть увагу Страшний удар по Запоріжжю: 13 загиблих, кількість поранених зросла до 127
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.