У Запоріжжі пролунали вибухи, є поранені

Ввечері 10 січня в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Уже незабаром прогриміли вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Запоріжжі 10 січня

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили близько 20:47. Голова ОВА закликав пройти в укриття.

Увага! Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області!

– написав Іван Федоров о 20:49.

Близько 21:02 ЗМІ повідомили про вибухи в Запоріжжі.

Ближче до десятої вечора стало відомо про двох поранених – 39-річного чоловіка та 56-річну жінку. Їх везуть у лікарню.

Додамо, о 21:06 Повітряні сили написали, що російські безпілотники на Запоріжжі. Уточнили, курс на Дніпропетровщину.

Станом на 21:20 повітряна тривога в Запорізькій області триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Росіяни продовжують завдавати ударів по місту: о 21:32 знову були сильні вибухи.

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