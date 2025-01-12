На Запоріжжі пролунали вибухи: спалахнула пожежа, є постраждалий

Ввечері 12 січня у Запорізькій області пролунали вибухи. Перед цим там оголосили тривогу через небезпеку ударних дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Ворог атакував Запорізьку область

О 19:05 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стали запущені Росією ударні безпілотники.

Близько 19:39 на Запоріжжі пролунали вибухи.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Згодом стало відомо про наслідки ворожої атаки. Так, Федоров повідомив, що через російський безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя.

За попередньою інформацією, щонайменше одна людина постраждала внаслідок атаки.

Наразі ворожі дрони продовжують атакувати Україну. Як попередили у Повітряних силах, ударні БпЛА фіксують на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

На Запоріжжі ворожі дрони наразі не фіксуються, однак у регіоні станом на 20:00 не лунав відбій повітряної тривоги.