У Запоріжжі пролунали вибухи

Вранці 21 жовтня у Запоріжжі прогриміли вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Вибухи в Запоріжжі пролунав близько 09:14. Це підтвердив голова ОВА Іван Федоров у телеграмі.

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Що відомо про вибухи в Запоріжжі сьогодні

О 09:11 в Запорізькій області оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про ракетну загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу

Вибухи у Запоріжжі,

– написав Іван Федоров о 09:14.

Через кілька хвилин військові також заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого Криму. О 09:26 оголосили відбій для південних областей.

Зауважимо, що станом на 09:30 повітряна тривога в Запорізькій області триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.