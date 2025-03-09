У Запоріжжі "Шахед" знищив волонтерський центр "Паляниця"

Підприємець Геннадій Вовченко повідомив, що російський дрон прямим влучанням потрапив у цех волонтерського центру "Паляниця" в Запоріжжі. Це сталося в ніч на 8 березня.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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В якому стані цех "Паляниця" зараз

Вовченко на своїй сторінці у фейсбуці написав: розумів, що колись така атака станеться. Члени команди живі та не опускають руки, хоча вогонь майже повністю знищив цех.

8 березня десятки людей прийшли допомогти фізично, а сотні і навіть тисячі – підтримали гривнею та євро.

Наслідки удару по Запоріжжю 8 березня / Фото зі сторінки Геннадія Вовченка

"Особисто у мене сьогодні наче виросли крила, коли я відчув, що не сам у своїй біді. Таке єднання я відчував на початку війни і, до речі, на цьому ж місці!" – написав Вовченко.

Підприємець подякував пожежникам і рятувальникам, поліції, місцевій владі. На 9 березня він закликав допомогти розбирати та демонтувати завали.

Кореспонденти Укрінформу повідомили, що людей було багато, тож Геннадій Вовченко був розчулений. Та він упевнений, що приліт не був випадковим.

Ми з перших днів війни організували в Запоріжжі волонтерський центр, який назвали "Паляниця", і тому, думаю, що це нам помста за те, що ми були центром спротиву,

– сказав він.

До слова, Росія обстріляла Запоріжжя й увечері 9 березня.