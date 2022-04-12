На Запоріжжі російські окупанти викрали спецавтомобілі з медзакладів та шкільний автобус

Російські окупанти викрали з Більмацької підстанції екстреної швидкої медичної допомоги 2 спецавтомобілі та шкільний автобус у Пологівському районі.

Викрадання спеціалізованого транспорту

У відомстві повідомили, що за даними слідства, 9 квітня озброєні російські окупанти проникли на територію Більмацької підстанції екстреної швидкої медичної допомоги, звідки викрали дві автівки спеціального медичного транспорту.

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Також 11 квітня окупанти викрали автобус ISUZU, який був на території установи у Пологівському районі. Крім цього військові країни-агресора продовжують викрадати автомобілі у громадян на окупованих територіях Запорізької області.

Викрадання іншого транспорту на Запоріжжі

9 квітня 2022 року росіяни вкрали дві вантажівки з причепом, які належали мешканцю Пологів.

Наприкінці березня 2022 року на в'їзді до окупованого Енергодара, погрожуючи водієві вогнепальною зброєю, окупанти вкрали автомобіль з медикаментами, які везли в аптеки міста. Загальна вартість викрадених ліків становить майже 370 тисяч гривень.

За фактами заволодіння військовослужбовцями Росії транспортними засобами та розбою відкрили кримінальні провадження.

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