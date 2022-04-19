На Запоріжжі російські окупанти викрали вже 155 мирних людей

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила, що окупанти масово викрадають мешканців Запорізької області.

За словами Людмили Денiсової, станом на вечір 18 квітня 2022 року у Запорізькій області зареєстровано 155 фактів викрадення цивільних осіб російськими військовими.

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Крім того, вона зазначила, що 86 заручників уже звільнено, проте у полоні залишається ще 69 людей.

Що відомо про викрадених:

34 представники місцевої влади (звільнено 24),

14 підприємців (звільнено 6),

12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5),

3 адвокати (звільнено 2),

2 журналісти (звільнені).

Людмила Денісова додала, що 18 квітня окупанти викрали 2 поліцейських і рятувальника.

"Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією речника Запорізької ОВА, військовослужбовця "катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени". Лікарям довелось оперувати бійця під дулами автоматів", – повідомила Денісова.

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