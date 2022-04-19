На Запоріжжі російські окупанти викрали вже 155 мирних людей

19 квітня 2022 , 17:22
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Джерело:

Людмила Денiсова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила, що окупанти масово викрадають мешканців Запорізької області.

За словами Людмили Денiсової, станом на вечір 18 квітня 2022 року у Запорізькій області зареєстровано 155 фактів викрадення цивільних осіб російськими військовими.

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Крім того, вона зазначила, що 86 заручників уже звільнено, проте у полоні залишається ще 69 людей.

Що відомо про викрадених: 

  • 34 представники місцевої влади (звільнено 24),
  • 14 підприємців (звільнено 6),
  • 12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5),
  • 3 адвокати (звільнено 2),
  • 2 журналісти (звільнені).

Людмила Денісова додала, що 18 квітня окупанти викрали 2 поліцейських і рятувальника.

"Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією речника Запорізької ОВА, військовослужбовця "катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени". Лікарям довелось оперувати бійця під дулами автоматів", – повідомила Денісова.

Дізнайтесь у відео: що відбувається на Запоріжжі

 

Автор: Марія Лелека