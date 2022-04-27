На Запоріжжі тероборона завдала ворогу потужних втрат: відео палаючої техніки
27 квітня 2022 , 09:32Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські війська завдають значних втрат російським окупантам, не вступаючи з ним у відкритий бій. Для цього в нас є артилерія.
Наслідки роботи артилерії з територіальної оборони показали у Генштабі ЗСУ. Вони опублікували відео розбитої техніки російських загарбників, але була знищена артилерійським вогнем українських захисників.
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Сталося це на Запорізькому напрямку. Однак де саме – в Генштабі вирішили не уточнювати.
Так само невідома й остаточна кількість втрат окупантів. На відео лише потрапила знищена техніка.
Відео знищеної техніки окупантів