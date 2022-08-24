У Запоріжжі вдруге за ніч повідомляють про вибухи: залишайтесь в укриттях

Вдруге за ніч 24 серпня у Запоріжжі повідомили про вибухи. Мешканцям міста та області варто перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Про вибухи повідомили близько 4:00, інформує 24 канал. За даними місцевих телеграм-каналів, у місті пролунали потужні вибухи.

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Неспокійна ніч на Півдні та Сході

У ніч на 24 серпня затяжні повітряні тривоги тривають на Півдні України з нетривалими відбоями. Також сирени лунали на Сході та в Центрі України.

Офіційної інформації щодо вибухів у місті станом на 4:10 немає. Повітряна тривога в Запорізькій області досі триває.

З огляду на те, що 24 серпня Україна відзначає найбільше державне свято – День Незалежності, можна очікувати посилених атак від окупантів. Тому необхідно реагувати на всі сигнали повітряної тривоги, як і кожного дня війни, та сьогодні варто бути особливо пильними.

Попередній обстріл Запоріжжя: головне

Близько 00:15 24 серпня у Запоріжжі пролунали вибухи. Згодом голова ОВА Олександр Старух підтвердив ракетний обстріл міста. Ракети окупантів влучили в об'єкти інфраструктури у Шевченківського району й неподалік Комунарського району.

За попередніми даними, унаслідок цієї атаки жертв немає.

Важливо! Щодня росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо. Також неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки збитої ракети після успішної роботи ППО.

Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.

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