На Запоріжжі – вибухи: працює ППО
- На Запоріжжі було чутно вибухи через роботу сил ППО через активність ворожих безпілотників.
- У регіоні оголосили повітряну тривогу, місцева влада закликала людей залишатися в укриттях.
На території Запорізької області фіксували активність розвідувальних безпілотників росіян. Незадовго після цього у регіоні було чутно вибухи.
Вони пов'язані з роботою сил ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Дивіться також Зафіксовано влучання в 4 локаціях, палали пожежі: усе про наслідки нічної атаки по Україні
Що відомо про вибухи на Запоріжжі?
Повітряну тривогу на території усієї Запорізької області оголосили об 11:53. Влада закликала місцевих перебувати в укриттях. За кілька хвилин з'явилися повідомлення про те, що було гучно.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– написав Іван Федоров.
Незадовго після цього, Повітряні сили ЗСУ вже повідомили про активність російських розвідувальних безпілотників у повітряному просторі Чернігівської та Запорізької областей. Деталей не вказали.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.