У Запоріжжі випускники побилися з чоловіком у фонтані: відео

27 травня у Запоріжжі на бульварі Шевченка стався конфлікт між місцевою молоддю та бездомним чоловіком. Почалося все з прохання дати закурити, а закінчилося приїздом поліції й медиків.

Саме на бульварі Шевченка у місті випускники традиційно святкують закінчення навчання. Зазвичай вони купаються у фонтанах, там розташованих.

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Конфлікт випускників і бездомного у Запоріжжі: що відомо про подію

Почалося ж усе з того, що випускники 2021 року хотіли зробити красиві фото у фонтані, відзначивши важливу дату. Аж раптом до них підійшов чоловік і попросив закурити.

Зміст розмови учасників події невідомий, однак відомі наслідки: коли чоловік почав бризкати у молодь водою з фонтану, зав'язалася бійка.

У підсумку найактивніший учасник із випускників потрапив у райвідділок поліції, а потерпілий бездомний – у лікарню.

У Запоріжжі випускники 2021 року побилися з бездомним: дивіться відео

У пресслужбі поліції прокоментували інцидент так:

Правопорушення зафіксували, на батьків двох неповнолітніх склали кілька протоколів.

Мовиться про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

А також – про розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях.



Випускники не так відзначили завершення навчання, як планували / Фото 061.ua



У Запоріжжі побилися неповнолітні й бездомний / Фото 061.ua

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